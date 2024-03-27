Севбянов Садрятдин (Уляй)
Место рожденияд.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения15.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915
Отец: Фатхуллин Севбян
Мать: Фярузя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Ситдикова) Таира
Военная награда
Неизвестно
Севбянов Садрятдин Орден Отечественной войны II степени __.__.1915. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
10.07.1947
Рождение ребёнка
22.03.1951
Рождение ребёнка
12.11.1952
Смерть
Неизвестно