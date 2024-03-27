Севбянов Садрятдин (Уляй) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севбянов Садрятдин (Уляй)

Место рождения

д.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

15.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1863 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915

Отец: Фатхуллин Севбян

Мать: Фярузя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ситдикова) Таира

Военная награда
Неизвестно
Севбянов Садрятдин Орден Отечественной войны II степени __.__.1915. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ситдикова) Таира

Рождение ребёнка
10.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ситдикова) Таира

Рождение ребёнка
22.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ситдикова) Таира

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ситдикова) Таира

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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