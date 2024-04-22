Якубова (Веселовская) Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
18.08.1820 ст.
Кряжево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1822 ст.
Дочь: Якубова Агния Николаевна
Отец ребёнка: Якубов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
09.07.1824 ст.
Отец ребёнка: Якубов Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно