Якубова (Веселовская) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубова (Веселовская) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Горка-Ильинская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веселовский Иоанн Силыч

Мать: Веселовская Евдокия Варфоломеевна

Горка-Ильинская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.08.1820 ст.

Муж: Якубов Николай Андреевич

Кряжево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1822 ст.

Дочь: Якубова Агния Николаевна

Отец ребёнка: Якубов Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1824 ст.

Сын: Якубов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Якубов Николай Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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