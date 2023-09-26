Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ерашов Иван Филиппович

Мать: Мария Михайловна

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