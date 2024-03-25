Колесова (Сметанина) Харитина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Сметанина) Харитина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

18.07.1891

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1871

Сын: Колесов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Бракосочетание
23.07.1872

Муж: Колесов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
20.05.1873

Дочь: Матюшева (Колесова) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
11.02.1875

Сын: Колесов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
11.12.1879

Дочь: Колесова Феофания Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.02.1882

Дочь: Колесова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
07.01.1884

Сын: Колесов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
03.01.1887

Дочь: Колесова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
06.01.1888

Сын: Колесов Иван Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
18.07.1891

Сын: Колесов Емельян Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Смерть
18.07.1891

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