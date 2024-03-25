Колесова (Сметанина) Харитина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти18.07.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1871
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Бракосочетание
23.07.1872
Рождение ребёнка
20.05.1873
Дочь: Матюшева (Колесова) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
11.02.1875
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
11.12.1879
Дочь: Колесова Феофания Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.02.1882
Дочь: Колесова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
07.01.1884
Сын: Колесов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
03.01.1887
Дочь: Колесова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
06.01.1888
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
18.07.1891
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Смерть
18.07.1891