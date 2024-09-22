Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.04.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грачева (Зайцева) Любовь Варлаамовна
Отец ребёнка: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Рождение ребёнка
27.11.1885
Сын: Зайцев Николай Варлаамович
Отец ребёнка: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
08.09.1887
Сын: Зайцев Сергей Варлаамович
Отец ребёнка: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
1890
Сын: Зайцев Алексей Варлаамович
Отец ребёнка: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зайцева Ольга Варлаамовна
Отец ребёнка: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)
Смерть
05.04.1919