Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грачева (Зайцева) Любовь Варлаамовна

Отец ребёнка: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)

Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.11.1885

Сын: Зайцев Николай Варлаамович

Отец ребёнка: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.09.1887

Сын: Зайцев Сергей Варлаамович

Отец ребёнка: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1890

Сын: Зайцев Алексей Варлаамович

Отец ребёнка: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зайцева Ольга Варлаамовна

Отец ребёнка: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)

Смерть
05.04.1919
Москва, город федерального значения Москва

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