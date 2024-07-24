(Бабаева) Анисья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабаева) Анисья Георгиевна

Место рождения

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

24.12.1809 ст.

Дата смерти

24.12.1809 ст.

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1809 ст.

Отец: Бабаев Георгий Федорович

Мать: не указана

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга Челябинского заказа Кислянского села Кирилловской церкви за 1810 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 493, Лист 12.
Крещение
Неизвестно
Смерть
24.12.1809 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: своячница его девка Ефросинья. Метрическая книга Челябинского заказа Кислянского села Кирилловской церкви за 1810 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 493, Лист 12.

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