(Бабаева) Анисья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1809 ст.
Дата смерти24.12.1809 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1809 ст.
Отец: Бабаев Георгий Федорович
Мать: не указана
Метрическая книга Челябинского заказа Кислянского села Кирилловской церкви за 1810 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 493, Лист 12.
Крещение
Неизвестно
Смерть
24.12.1809 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: своячница его девка Ефросинья. Метрическая книга Челябинского заказа Кислянского села Кирилловской церкви за 1810 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 493, Лист 12.