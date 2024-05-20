Поляков Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1956
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1956
Отец: Поляков Николай Иванович
Мать: (Полякова) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1980
Дочь: Зарощинцева (Полякова) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Полякова (Сибирякова) Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
30.01.1990
Сын: Поляков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Полякова (Сибирякова) Наталья Анатольевна