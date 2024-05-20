Поляков Виктор Николаевич 04.10.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поляков Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1956

Отец: Поляков Николай Иванович

Мать: (Полякова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Сибирякова) Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
27.12.1980

Дочь: Зарощинцева (Полякова) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Полякова (Сибирякова) Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
30.01.1990

Сын: Поляков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Полякова (Сибирякова) Наталья Анатольевна

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