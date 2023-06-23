Диброва Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.2005
Сын: Дибров Матвей Владимирович
Отец ребёнка: Дибров Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
05.02.2009
Сын: Дибров Макар Владимирович
Отец ребёнка: Дибров Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
24.04.2012
Дочь: Диброва Мария Владимировна
Отец ребёнка: Дибров Владимир Сергеевич