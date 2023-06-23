Диброва Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диброва Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дибров Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
07.01.2005

Сын: Дибров Матвей Владимирович

Отец ребёнка: Дибров Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
05.02.2009

Сын: Дибров Макар Владимирович

Отец ребёнка: Дибров Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
24.04.2012

Дочь: Диброва Мария Владимировна

Отец ребёнка: Дибров Владимир Сергеевич

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