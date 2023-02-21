Красов Иван Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красов Лукьян
Рождение ребёнка
19.08.1896
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Красова Анастасия Федоровна
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область