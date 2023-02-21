Красов Иван Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красов Иван Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красов Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1896

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Красова Анастасия Федоровна

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красова Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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