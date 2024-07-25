Марья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Чистяков Симеон Несторович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Чистяков Симеон Несторович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Чистяков Петр Семенович

Отец ребёнка: Чистяков Симеон Несторович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Чистяков Сергей Семенович

Отец ребёнка: Чистяков Симеон Несторович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Чистяков Симеон Несторович

Смерть
Неизвестно

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