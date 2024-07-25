Марья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Чистяков Симеон Несторович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Чистяков Симеон Несторович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Чистяков Симеон Несторович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Чистяков Сергей Семенович
Отец ребёнка: Чистяков Симеон Несторович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Чистяков Симеон Несторович
Смерть
Неизвестно