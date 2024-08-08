Виноградин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградина Хартина Ивановна

Мать ребёнка: Виноградина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Виноградина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградин Иван Иванович

Мать ребёнка: Виноградина Татьяна

Хорошее, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888

Сын: Виноградин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Виноградина Татьяна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Виноградин Максим Иванович

Мать ребёнка: Виноградина Татьяна

Раскулачивание
1930
Смерть
Неизвестно

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