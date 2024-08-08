Виноградин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградина Хартина Ивановна
Мать ребёнка: Виноградина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Виноградина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Виноградина Татьяна
Хорошее, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Виноградин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Виноградина Татьяна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Виноградин Максим Иванович
Мать ребёнка: Виноградина Татьяна
Раскулачивание
1930
Смерть
Неизвестно