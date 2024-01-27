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Родионова Татьяна Сидоровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Подгорелова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Родионов Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Родионова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Родионов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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