Родионова Татьяна Сидоровна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Подгорелова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Родионов Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Родионова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно