Ермоленко Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермоленко Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Ермоленко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермоленко Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Ермоленко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермоленко Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ермоленко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермоленко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Ермоленко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермоленко Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Ермоленко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермоленка Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Ермоленко Ирина
Рождение ребёнка
19.01.1917
Дочь: Яковлева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ермоленко Ирина
Смерть
Неизвестно