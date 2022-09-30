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Ермоленко Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермоленко Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Ермоленко Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермоленко Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Ермоленко Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермоленко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ермоленко Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермоленко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Ермоленко Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермоленко Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Ермоленко Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермоленка Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Ермоленко Ирина

Рождение ребёнка
19.01.1917

Дочь: Яковлева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ермоленко Ирина

Смерть
Неизвестно

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