Соснов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1965

Сын: Соснов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Соснова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснов Семен Анатольевич

Мать ребёнка: Соснова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Соснова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснов Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Соснова Нина

Смерть
Неизвестно
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