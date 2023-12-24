Соснов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1965
Сын: Соснов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Соснова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соснова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соснов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Соснова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соснова Нина
Смерть
Неизвестно