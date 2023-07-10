Крестешникова (Курова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти17.12.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1823
Рождение ребёнка
27.12.1824
Сын: Крестешников Федор Иванович
Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.08.1826
Дочь: Крестешникова (Крестешникова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.10.1827
Рождение ребёнка
06.04.1830
Дочь: Крестешникова (Крестешникова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.09.1832
Сын: Крестешников Иван Иванович
Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.07.1834
Рождение ребёнка
27.07.1836
Сын: Крестешников Иван Иванович
Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.01.1839
Рождение ребёнка
11.09.1843
Рождение ребёнка
17.10.1844
Смерть
17.12.1876