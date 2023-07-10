Крестешникова (Курова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестешникова (Курова) Мария Петровна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

17.12.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1823

Муж: Крестешников Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.12.1824

Сын: Крестешников Федор Иванович

Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
08.08.1826

Дочь: Крестешникова (Крестешникова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1830

Дочь: Крестешникова (Крестешникова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1832

Сын: Крестешников Иван Иванович

Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1836

Сын: Крестешников Иван Иванович

Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Иван Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
17.12.1876
Тверь, город Тверь, Тверская область

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