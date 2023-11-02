Пелагея Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Макарова

Пелагея Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аграфена Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Терентьев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Парфен Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Терентьев

Фетисово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Семен Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Терентьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close