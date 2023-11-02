Пелагея Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аграфена Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Терентьев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Парфен Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Терентьев
Фетисово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1856
Сын: Семен Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Терентьев
Смерть
Неизвестно