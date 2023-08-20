Стерликов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерликов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Владова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Стерликова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерликов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Стерликова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерликова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Стерликова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стерликова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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