Стерликов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Владова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Стерликова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерликов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Стерликова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стерликова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Стерликова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно