Кононова (Кононова) Евфросиния Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Кононова) Евфросиния Васильева

Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Кононов Василий Матвеев

Мать: Кононова Стефанида Иоаннова

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
17.?.1862 ст.

Муж: Кононов Михайло Никифоров

Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.08.1863 ст.

Дочь: Кононова Мария Михайлова

Отец ребёнка: Кононов Михайло Никифоров

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.09.1864 ст.

Дочь: Кононова Анна Михайлова

Отец ребёнка: Кононов Михайло Никифоров

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.?.1867 ст.

Сын: Кононов Димитрий Михайлов

Отец ребёнка: Кононов Михайло Никифоров

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.06.1870 ст.

Сын: Кононов Павел Михайлов

Отец ребёнка: Кононов Михайло Никифоров

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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