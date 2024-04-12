Кононова (Кононова) Евфросиния Васильева
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
17.?.1862 ст.
Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.08.1863 ст.
Дочь: Кононова Мария Михайлова
Отец ребёнка: Кононов Михайло Никифоров
Рождение ребёнка
07.09.1864 ст.
Дочь: Кононова Анна Михайлова
Отец ребёнка: Кононов Михайло Никифоров
Рождение ребёнка
21.?.1867 ст.
Сын: Кононов Димитрий Михайлов
Отец ребёнка: Кононов Михайло Никифоров
Рождение ребёнка
13.06.1870 ст.
Отец ребёнка: Кононов Михайло Никифоров
Смерть
Неизвестно