Кириллова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллов Юрий
Рождение ребёнка
13.02.1993
Дочь: Степанова (Кириллов) Евгения
Отец ребёнка: Кириллов Юрий
Гор. Чебоксары
Рождение ребёнка
19.10.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириллов Юрий
Гор. Чебоксары