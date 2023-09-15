Лосева (Рубцова) Варвара Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1847
Дата смерти14.02.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1871
Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
28.12.1873
Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
24.01.1876
Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
03.08.1878
Дочь: Щербакова (Лосева) Авдотья (Евдокия) Михайловна
Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
01.11.1880
Дочь: (Лосева) Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
06.04.1883
Дочь: (Лосева) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
06.04.1883
Дочь: (Лосева) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
22.01.1885
Дочь: Андреева (Лосева) Аксинья (Ксения) Михайловна
Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
10.09.1888
Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич
Тюрино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.02.1895
Дочь: (Лосева) Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич
Смерть
14.02.1908