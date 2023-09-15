Лосева (Рубцова) Варвара Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосева (Рубцова) Варвара Анисимовна

Лосева (Рубцова) Варвара Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1847

Дата смерти

14.02.1908

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
06.10.1871

Сын: Лосев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
28.12.1873

Сын: Лосев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1876

Сын: Лосев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
03.08.1878

Дочь: Щербакова (Лосева) Авдотья (Евдокия) Михайловна

Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
01.11.1880

Дочь: (Лосева) Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
06.04.1883

Дочь: (Лосева) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
06.04.1883

Дочь: (Лосева) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
22.01.1885

Дочь: Андреева (Лосева) Аксинья (Ксения) Михайловна

Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
10.09.1888

Сын: Лосев Никита Михайлович

Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич

Тюрино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.02.1895

Дочь: (Лосева) Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Лосев Михаил Алексеевич

Смерть
14.02.1908

Мы используем куки для улучшения работы сайта.