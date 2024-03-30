Варваричев Анисим Софронович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1858
Сын: Варваричев Филипп Анисимович
Мать ребёнка: Варваричева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Варваричева Мария Анисимовна
Мать ребёнка: Варваричева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Варваричев Михаил Анисимович
Мать ребёнка: Варваричева Елизавета Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно