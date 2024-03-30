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Варваричев Анисим Софронович

Место рождения

Чернево, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Варваричев Софрон Васильевич

Мать: Варваричева Феврония Кузьмина

Чернево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Варваричев Филипп Анисимович

Мать ребёнка: Варваричева Елизавета Михайловна

Федосьино, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Варваричева Мария Анисимовна

Мать ребёнка: Варваричева Елизавета Михайловна

Федосьино, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Варваричев Михаил Анисимович

Мать ребёнка: Варваричева Елизавета Михайловна

Федосьино, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варваричева Елизавета Михайловна

Смерть
Неизвестно
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