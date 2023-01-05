Балашова Ираида Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смерти07.10.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
07.10.1917
Белая Горка, Кубино-Озерский район, Северный край
496 38 169 357об 7 октября 1917 года (похороны 9 октября) Вологодского уезда, Космо-Дамиановского Синдошского прихода, Вепревской волости, деревни Белой Горки крестьянская вдова Ираида Гавриловна Бал... Показать все