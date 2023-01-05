Балашова Ираида Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Ираида Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

07.10.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
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Рождение
Вычислено 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
07.10.1917
Белая Горка, Кубино-Озерский район, Северный край
496 38 169 357об 7 октября 1917 года (похороны 9 октября) Вологодского уезда, Космо-Дамиановского Синдошского прихода, Вепревской волости, деревни Белой Горки крестьянская вдова Ираида Гавриловна Бал... Показать все

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