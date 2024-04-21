Артамонов Андрей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонов Андрей

Артамонов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Артамонова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Артамонова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артамонова Ирина Николаевна

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