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Кокорин Варфаломей Григорьев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Кокорин Григорий Калинин

Мать: Кокорина Ирина Никитина

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кокорин Данил Варфаломеев

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Кокорин Михаил Варфаломеев

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кокорин Иван Варфаломеев

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Кокорин Александр Варфаломеев

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кокорин Афанасий Варфаломеев

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кокорина Мария Варфаломеева

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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