Кокорин Варфаломей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Кокорин Григорий Калинин
Мать: Кокорина Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кокорин Данил Варфаломеев
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кокорин Михаил Варфаломеев
Рождение ребёнка
1885
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кокорин Александр Варфаломеев
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кокорин Афанасий Варфаломеев
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кокорина Мария Варфаломеева
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно