Шушпанов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1906
Дочь: Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
Перлёвка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно