Шушпанов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушпанов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1906

Дочь: Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шушпанов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Перлёвка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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