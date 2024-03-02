феодосия тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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феодосия тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1876

Отец: тимофей петров

Мать: дарья иванова

Смерть
1876
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