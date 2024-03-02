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феодосия тимофеева
феодосия тимофеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Дата смерти
1876
Пол
Женский
Отец
тимофей петров
1814 г.р.
Мать
дарья иванова
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
из
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
тимофей петров
Мать:
дарья иванова
Смерть
1876
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