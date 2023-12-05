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Батраков Пётр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1926

Сын: Батраков Александр Петрович

Мать ребёнка: Батракова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батракова Екатерина

Мать ребёнка: Батракова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батракова Елизавета

Смерть
?.01.1932
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кобрино, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
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