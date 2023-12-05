Батраков Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1926
Сын: Батраков Александр Петрович
Мать ребёнка: Батракова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батракова Екатерина
Мать ребёнка: Батракова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батракова Елизавета
Смерть
?.01.1932
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кобрино, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния