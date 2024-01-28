Бахарева Татьяна Ананьевна
Место рождения
Дата рождения1723 или 1737
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 или 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Бахарева) Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Бахарев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Бахарева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Смерть
1771