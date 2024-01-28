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Бахарева Татьяна Ананьевна

Место рождения

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1723 или 1737

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 или 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Алексей Киприанович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Бахарев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Бахарева) Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Бахарев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Бахарева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1771

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