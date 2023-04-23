Горбунов Филип Абрамович
Место рождения
Дата рождения1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1889 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1891
Дочь: Горбунова Пелагея Филиповна
Мать ребёнка: Горбунова (Карева) Анна Федосиевна
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Дочь: Горбунова Устиния Филиповна
Мать ребёнка: Горбунова (Карева) Анна Федосиевна
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Дочь: (Горбунова) Пелагея Филиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Дочь: (Горбунова) Устиния Филиповна
Мать ребёнка: не указана