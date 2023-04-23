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Горбунов Филип Абрамович

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
29.10.1889 ст.

Жена: Горбунова (Карева) Анна Федосиевна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.09.1891

Дочь: Горбунова Пелагея Филиповна

Мать ребёнка: Горбунова (Карева) Анна Федосиевна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Дочь: Горбунова Устиния Филиповна

Мать ребёнка: Горбунова (Карева) Анна Федосиевна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Дочь: (Горбунова) Пелагея Филиповна

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Дочь: (Горбунова) Устиния Филиповна

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

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