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Салюкова (Якунина) Людмила Сергеевна
Салюкова (Якунина) Людмила Сергеевна
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Древо
Место рождения
Оус
, Ивдельский, Свердловская область
Дата рождения
01.07.1993
Пол
Женский
Отец
Якунин Сергей Алексеевич
1960 г.р.
Мать
Якунина (Поваренных) Ирина Владимировна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1993
Отец:
Якунин Сергей Алексеевич
Мать:
Якунина Ирина Владимировна
Оус
, Ивдельский, Свердловская область
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