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Geltzer Saul
Geltzer Saul
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
08.01.1956
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.01.1956
NJ Atlantic City
Похороны
Неизвестно
NJ Ahavas Abram Cemetary
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