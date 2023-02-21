Geltzer Saul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Geltzer Saul

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

08.01.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.01.1956
NJ Atlantic City
Похороны
Неизвестно
NJ Ahavas Abram Cemetary
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