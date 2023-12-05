Сачко Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.2012
Дочь: Сачко Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Сачко Александр Владимирович
Рождение ребёнка
10.08.2015
Сын: Сачко Андрей Александрович
Отец ребёнка: Сачко Александр Владимирович