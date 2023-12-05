Сачко Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачко Олеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачко Александр Владимирович

Рождение ребёнка
27.09.2012

Дочь: Сачко Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Сачко Александр Владимирович

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.08.2015

Сын: Сачко Андрей Александрович

Отец ребёнка: Сачко Александр Владимирович

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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