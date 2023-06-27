Перфильев Виталий Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1952
Дата смерти27.06.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1977
Дочь: Павлова (Перфильева) Юлия Витальевна
Мать ребёнка: Перфильева (Никандровна) Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
22.11.1989
Сын: Перфильев Игорь Витальевич
Мать ребёнка: Перфильева (Никандровна) Татьяна Евгеньевна
Смерть
27.06.2023