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Перфильев Виталий Николаевич

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Место рождения

Неверово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

20.02.1952

Дата смерти

27.06.2023

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1952

Отец: Перфильев Николай Вячеславович

Мать: Перфильева (Сизова) Лидия Николаевна

Неверово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева (Никандровна) Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
24.04.1977

Дочь: Павлова (Перфильева) Юлия Витальевна

Мать ребёнка: Перфильева (Никандровна) Татьяна Евгеньевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
22.11.1989

Сын: Перфильев Игорь Витальевич

Мать ребёнка: Перфильева (Никандровна) Татьяна Евгеньевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
27.06.2023

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