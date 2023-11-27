Новосёлова (Карякина) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова (Карякина) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 2015

Пол

Женский

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Между 1885 и 1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Корякин Андрей Фомич

Мать: Корякина Наталья Артемьевна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новосёлов Николай

Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Около 2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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