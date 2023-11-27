Новосёлова (Карякина) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиОколо 2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Корякин Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новосёлов Николай
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Около 2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость