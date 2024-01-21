Лубин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубин Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1989

Отец: Лубин Александр Николаевич

Мать: Харитонова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
04.03.2010

Сын: Лубин Владислав Викторович

Мать ребёнка: Лубина Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубин Иван Викторович

Мать ребёнка: Лубина Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубина Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Лубина Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубина Елизовета Викторовна

Мать ребёнка: Лубина Юлия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубина Юлия Михайловна

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