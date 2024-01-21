Лубин Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1989
Рождение ребёнка
04.03.2010
Сын: Лубин Владислав Викторович
Мать ребёнка: Лубина Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лубина Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубина Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Лубина Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубина Елизовета Викторовна
Мать ребёнка: Лубина Юлия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубина Юлия Михайловна