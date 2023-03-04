Ревякин Леонид Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Рождение ребёнка
1710
Сын: Ревякин Климент Леонтиевич
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Зыкова Катерина Леонидовна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Ревякин Крысанф Леонтиевич
Рождение ребёнка
1730
Сын: Ревякин Михаил Леонтиевич
Рождение ребёнка
1732
Рождение ребёнка
1743
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1743