Ревякин Леонид Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякин Леонид Саввович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Ревякин Савва Трифонович

Мать: Ревякина Феодора Данилова

Рождение ребёнка
1710

Сын: Ревякин Климент Леонтиевич

Мать ребёнка: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Зыкова Катерина Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Ревякин Крысанф Леонтиевич

Мать ребёнка: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Ревякин Михаил Леонтиевич

Мать ребёнка: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Ревякин Павел Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Ревякин Сысой Леонтиевич

Мать ребёнка: не указана

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1743
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