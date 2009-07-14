Кузнецов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Виктор

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.04.1949

Дата смерти

14.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.07.2009

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