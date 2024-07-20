Иванов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Николай Васильевич

Иванов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Любовь Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Любовь Анатольевна

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