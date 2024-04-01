Галямина Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галямина Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Петрова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Галямин Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Галямин Захарий Николаевич

Отец ребёнка: Галямин Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Галямин Николай Ефимович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Устинья Николаевна

Отец ребёнка: Галямин Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартюшева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Галямин Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Галямин Николай Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галямин Николай Ефимович

Смерть
1867
Курган, город Курган, Курганская область
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