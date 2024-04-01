Галямина Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Петрова Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Галямин Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Галямин Захарий Николаевич
Отец ребёнка: Галямин Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галямин Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Устинья Николаевна
Отец ребёнка: Галямин Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартюшева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Галямин Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галямин Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1867