Пономарева (Храмова) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1926
Рождение ребёнка
21.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Борис Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Борис Михайлович
Смерть
Неизвестно