Пономарева (Храмова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Храмова) Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1926

Отец: Храмов Михаил Александрович

Мать: Храмова (Попова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
21.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Борис Михайлович

Рождение ребёнка
18.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Борис Михайлович

Смерть
Неизвестно

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