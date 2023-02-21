Мехедко Иван Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
10.02.1903 ст.
Сын: Мехедко Порфирий Иванович
Мать ребёнка: Мехедко Елена Афанасьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903
Мена, Чернігівська область
На 1903 год - крестьянин села Мена Менской волости Сосницкого уезда Черниговской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно