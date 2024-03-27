Федосов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Алексей

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1855

Отец: Федосов Минай

Мать: Федосова Мария

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.10.1872

Жена: Федосова Васса

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.05.1874

Дочь: Волкова Елена

Мать ребёнка: Федосова Васса

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1877

Сын: Федосов Семен

Мать ребёнка: Федосова Васса

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1880

Дочь: Феона

Мать ребёнка: Федосова Васса

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1882

Сын: Федосов Никита

Мать ребёнка: Федосова Васса

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Федосов Никита

Мать ребёнка: Федосова Васса

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1886

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Федосова Васса

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.09.1887

Сын: Федосов Даниил

Мать ребёнка: Федосова Васса

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Федосов Капитон

Мать ребёнка: Федосова Васса

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.01.1892

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Федосова Васса

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Федосова Васса

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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