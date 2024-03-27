Федосов Алексей
Место рождения
Дата рождения14.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1855
Отец: Федосов Минай
Мать: Федосова Мария
Бракосочетание
09.10.1872
Жена: Федосова Васса
Рождение ребёнка
16.05.1874
Дочь: Волкова Елена
Мать ребёнка: Федосова Васса
Рождение ребёнка
14.04.1877
Сын: Федосов Семен
Мать ребёнка: Федосова Васса
Рождение ребёнка
03.01.1880
Дочь: Феона
Мать ребёнка: Федосова Васса
Рождение ребёнка
28.05.1882
Сын: Федосов Никита
Мать ребёнка: Федосова Васса
Рождение ребёнка
01.04.1884
Сын: Федосов Никита
Мать ребёнка: Федосова Васса
Рождение ребёнка
21.01.1886
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Федосова Васса
Рождение ребёнка
13.09.1887
Сын: Федосов Даниил
Мать ребёнка: Федосова Васса
Рождение ребёнка
1890
Сын: Федосов Капитон
Мать ребёнка: Федосова Васса
Рождение ребёнка
11.01.1892
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Федосова Васса
Рождение ребёнка
14.04.1894
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Федосова Васса
Смерть
Неизвестно