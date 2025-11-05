Морозов Виктор
мужской, родился Неизвестно
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Отец: не указан
Мать: не указана
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Morozov/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Morozov/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения фамилии Морозов открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Фамилия Морозов принадлежит к древнему типу русских фамилий, образованных от мирского имени. Традиция давать человеку в дополнение к крестильному имени, полученному при рождении, второе, так называемое, «мирское» имя сложилась на Руси сразу же после принятия христианства и сохранялась вплоть до XVII века. Большую группу древних имен составляли имена, связанные с обстоятельствами рождения ребенка, в том числе – с различными природными явлениями, сопровождавшими появление младенца на свет. | Одним из самых распространенных и популярных «погодных» имен было в старину мирское имя – прозвище Мороз, которое, вероятнее всего, давали детям, родившимся в особенно студеные зимние дни. Его носили представители разных сословий, например, новгородский крестьянин Офонаска Мороз Гридин сын (1500), кременецкий мещанин Мороз Калика (1563), владелец солеварницы Семен Мороз Федоров сын Басин (1583), одоевский пушкарь Панкрат Мороз (1651) и многие другие жители Московской Руси. Впрочем, нельзя исключить и то, что прозвание Мороз могло быть дано человеку в зрелом возрасте за его холодный, невозмутимый характер. | В XV–XVI веках на Руси, прежде всего в среде представителей привилегированных сословий, начали появляться первые русские фамилии как особые наследуемые родовые именования. К началу XVII века наиболее распространенной моделью их образования стало прибавление к основе типичных фамильных суффиксов -ов/-ев и -ин. Такие семейные именования по своему происхождению являлись притяжательными прилагательными, а их основой обычно становилось имя или прозвище отца. Так потомки человека, которого в давние времена именовали мирским именем Мороз, стали носить фамилию Морозовы. | Когда и где именно впервые возникла эта фамилия, в настоящее время, без специальных генеалогических исследований, установить невозможно. Но известно, что, так как особенно популярно древнерусское имя Мороз было в среде русской знати, то и | фамилия Морозов | появилась в числе первых русских фамилий. Так, основателем древнейшего дворянского рода Морозовых был Иван Семенович Мороз, живший в середине XIV века. В XV веке эту фамилию носили бояре Григорий Васильевич Поплева Морозов, от которого пошел род Морозовых-Поплевиных, Семен Иванович Брюхо Морозов, давший начало фамилии Брюховых-Морозовых и многие другие. | В XVI–XVII веках фамилии стали появляться и в среде других, главным образом, зажиточных сословий. Вероятно, именно в этот период оформились семейные именования у белозерского земского дьячка Пронки Морозова (1613), севского подьячего Фомки Морозова (1699), пермского крестьянина Василия Морозова (1668) и других. | Таким образом, фамилия Морозов, одна из самых распространенных сегодня в России, является в то же время и одной из древнейших русских фамилий. | Источники: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Суперанская А.В., Суслова А.В. Современные русские фамилии. 1981. Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М., 1995. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903. Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974.
Сын: Морозов Дмитрий
Мать ребёнка: Морозова (Малышева) Галина