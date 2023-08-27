Недосейкина Клавдия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недосейкина Клавдия Акимовна

Место рождения

Москва

Дата рождения

09.07.1927

Дата смерти

27.08.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1927

Отец: Ряховский Аким Иванович

Мать: Ряховская Мария Николаевна

Москва
Бракосочетание
04.07.1959

Муж: Недосейкин Юрий Васильевич

г. Домодедово Московской области
Рождение ребёнка
23.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недосейкин Юрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.08.2023
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