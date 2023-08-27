Недосейкина Клавдия Акимовна
Место рожденияМосква
Дата рождения09.07.1927
Дата смерти27.08.2023
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1927
Москва
Бракосочетание
04.07.1959
г. Домодедово Московской области
Рождение ребёнка
23.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Недосейкин Юрий Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.08.2023