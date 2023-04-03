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(Банникова) Нина Федоровна
(Банникова) Нина Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Банников Федор Иванович
1902 г.р.
Мать
Банникова Александра Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Банников Федор Иванович
Мать:
Банникова Александра Михайловна
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