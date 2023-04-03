(Банникова) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Банникова) Нина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банников Федор Иванович

Мать: Банникова Александра Михайловна

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