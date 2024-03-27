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Гаязов Фатих Фагимович

Место рождения

д.Старые Лащи Буинского р-на

Дата рождения

19.09.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1951

Отец: Гаязов Фагим Мифтахович

Мать: не указана

д.Старые Лащи Буинского р-на
Рождение ребёнка
08.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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