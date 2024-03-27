Гаязов Фатих Фагимович
Место рожденияд.Старые Лащи Буинского р-на
Дата рождения19.09.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1951
Отец: Гаязов Фагим Мифтахович
д.Старые Лащи Буинского р-на
Рождение ребёнка
08.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно