Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1809

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Давыдов Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Давыдов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Давыдов Фотий Семенович

Отец ребёнка: Давыдов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Давыдова) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Давыдов Семен Григорьевич

Смерть
1809

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