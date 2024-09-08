Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Давыдов Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Давыдов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Давыдов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Давыдова) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Давыдов Семен Григорьевич
Смерть
1809