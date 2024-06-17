Молявин Матвей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМолявин Матвей

Молявин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молявин Павел

Мать ребёнка: не указана

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молявин Василий

Мать ребёнка: не указана

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Малявин Иван

Мать ребёнка: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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