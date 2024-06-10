Вихорева (Санинская) Елена Петровна 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вихорева (Санинская) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

21.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Санинский Петр

Мать: Санинская Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вихорев Николай Александрович

Отец ребёнка: Вихорев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова (Вихорева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Вихорев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова (Вихорева) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Вихорев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.01.1937

Дочь: Морозова (Вихорева) Нина Александровна

Отец ребёнка: Вихорев Александр Дмитриевич

Смерть
21.07.1993

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