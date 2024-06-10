Вихорева (Санинская) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти21.07.1993
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Санинский Петр
Мать: Санинская Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вихорев Николай Александрович
Отец ребёнка: Вихорев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова (Вихорева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Вихорев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова (Вихорева) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Вихорев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.01.1937
Дочь: Морозова (Вихорева) Нина Александровна
Отец ребёнка: Вихорев Александр Дмитриевич
Смерть
21.07.1993