Абидулина (Круглова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбидулина (Круглова) Мария Георгиевна

Абидулина (Круглова) Мария Георгиевна

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

30.03.1906

Дата смерти

19.09.1978

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906

Отец: Круглов Егор Стефанович

Мать: Круглова Александра Гавриловна

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абидулин Самуил

Крещение
31.03.1906
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьяне Иван Стефанов и Елена Стефанова
Рождение ребёнка
27.12.1929

Дочь: (Круглова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абидулин Самуил

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.09.1978
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 35В

Мы используем куки для улучшения работы сайта.