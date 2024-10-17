Абидулина (Круглова) Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения30.03.1906
Дата смерти19.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абидулин Самуил
Крещение
31.03.1906
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьяне Иван Стефанов и Елена Стефанова
Рождение ребёнка
27.12.1929
Дочь: (Круглова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
07.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абидулин Самуил
Смерть
19.09.1978
Похороны
Неизвестно
Участок 35В